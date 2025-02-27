「箱根スイーツコレクション２０２５」で提供予定のスイーツ＝箱根町小田急グループが手がける甘味の祭典「箱根スイーツコレクション」が２８日、箱根町で始まる。ホテル、美術館、和洋の飲食店といった３２店舗が集まり、限定のオリジナルスイーツを提供する。４月２３日まで。２６回目の今回は「ごほうび」にちなみ、箱根旅行の記念になる創作デザートを取りそろえる。初参加の箱根ホテル小涌園は、ホテルのシンボルであるや