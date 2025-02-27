プロボクシングの２０２４年の年間表彰選手が２６日に発表され、世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３１）＝大橋＝が最優秀選手賞（ＭＶＰ）に選出された。７年連続８回目の受賞で、自身が持つ歴代最多記録を更新。昨年５月に東京ドームで行われた元世界２階級王者ルイス・ネリ（メキシコ）戦が年間最高試合賞（世界戦）に選ばれた。また、ＷＢＣ世界バンタム級王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は技能賞とＫＯ賞