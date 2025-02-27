23年のスプリンターズSを制したママコチャ（牝6＝池江）が今年の始動戦を迎える。最終追いは坂路単走。後半はしっかり折り合いをつけ、4F52秒9〜1F12秒3をマークした。池江師は「動きはいい。冬場はあまり得意ではないけど、昨年より状態はいい。今週から気温が上がってくるのはいいと思う。次走に向けて、いいステップになれば」とG1へ向けて弾みをつける構えだ。