26日、実戦形式の打撃練習に臨む米大リーグ、ドジャースの大谷翔平＝グレンデール（共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が28日午後6時5分（日本時間3月1日午前10時5分）開始のエンゼルス戦で、指名打者としてオープン戦に初出場することになった。26日、デーブ・ロバーツ監督が明らかにした。エンゼルスは菊池雄星が先発予定で、いきなり岩手・花巻東高の先輩と対決する。大谷はこの