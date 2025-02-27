厚生労働省はパートら短時間労働者が支払う厚生年金保険料を会社が負担する場合、負担額を全額、会社側に還付する方向で調整に入った。通常国会に提出する年金改革関連法案に盛り込む。負担額の８割を還付する方向で検討していたが、負担軽減を求める公明党に配慮し、引き上げた。保険料は労働者と会社が折半するのが原則だが、関連法案では、５０人以下の会社と５人以上の個人事業所に限定し、会社の負担割合を増やせる特例を