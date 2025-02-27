「ヤクルト春季キャンプ」（２６日、浦添）ヤクルトは２６日、春季キャンプを打ち上げ、高津臣吾監督（５６）が危機感を募らせて総括した。最終日に選手が組んだ円陣。緊迫した空気が充満する中、指揮官は「このままじゃ勝てない」と声を張り上げた。痛烈な言葉を並べて現状の戦力を“分析”した。「特別チーム力が上がったとも感じない。このままじゃダメだと思います」。理由は明白。懸案事項の先発投手の整備が難航してい