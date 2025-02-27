2月27日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市南区城南町（携帯電話・シートベルト）国道218・・・上益城郡山都町城平（交差点違反）国道3・・・葦北郡芦北町大川内（スピード違反）国道219・・・球磨郡球磨村渡（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行