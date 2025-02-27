Scott MurdochYoun Ah MoonSinead Cruise［シドニー／ソウル／ロンドン２６日ロイター］ - 移民・資産アドバイザーらによると、トランプ米大統領が打ち出した５００万ドルで米国の永住権が手に入る「ゴールドカード」制度が米国籍取得を目指す世界中の富裕層の大規模な流入を引き起こす可能性は低い。課税への懸念があるためという。トランプ米大統領は２５日、米国内で最低８０万ドルの投資をした外国人に米国の永住