NY株式26日（NY時間12:08）（日本時間02:08） ダウ平均43715.50（+94.34+0.22%） ナスダック19276.38（+249.99+1.31%） CME日経平均先物38380（大証終比：+160+0.42%） 欧州株式26日GMT17:08 英FT100 8731.46（+62.79+0.72%） 独DAX 22794.11（+383.84+1.71%） 仏CAC40 8143.92（+92.85+1.15%） 米国債利回り 2年債 4.113（+0.019） 10年債 4.287（-0.008） 30年債 4.