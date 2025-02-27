NY株式26日（NY時間11:03）（日本時間01:03） ダウ平均43809.91（+188.75+0.43%） ナスダック19245.22（+218.83+1.15%） CME日経平均先物38440（大証終比：+220+0.57%） 欧州株式26日GMT16:03 英FT100 8728.99（+60.32+0.70%） 独DAX 22792.34（+382.07+1.70%） 仏CAC40 8129.16（+78.09+0.97%） 米国債利回り 2年債 4.123（+0.029） 10年債 4.300（+0.006） 30年債 4