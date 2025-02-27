患者の負担引き上げが国会でも議論されている高額療養費制度の見直し。取材を続けると、『多数回該当』という仕組みの詳しい内容が分かってきました。【画像】患者団体「立ち止まって」同じ治療で“2倍以上”負担も…『高額療養費』見直し詳細は26日夕方、厚生労働省で患者団体が緊急の会見を開きました。全国がん患者団体連合会天野慎介理事長「昨日、自民・公明・維新の3党による予算合意の報道があってから、多くの方々や団体