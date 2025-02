キズナアイが本日2025年2月26日、アーティスト「KizunaAI」という新名義のもとデジタルシングル「かもね」をリリースした。2016年にVTuberの先駆者として誕生し、2022年2月に無期限活動休止(スリープ)していたキズナアイ。無期限の活動休止を発表した2022年2月26日の<Kizuna AI The Last Live "hello, world 2022">から数えて3年ぶりの活動再開となる。今回の活動再開に際して、音楽を通してよりたくさんの世界中の“あなた”