【カイリューとゆうびんやさん】 2月27日0時 公開 「カイリューとゆうびんやさん」 ポケモンは、「Pokemon Day（ポケモンデー）」2025記念アニメ「カイリューとゆうびんやさん」を、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて2月27日0時に公開した。 【「カイリューとゆうびんやさん」】 「カイリューとゆうびんやさん」は映画「君の名は。」