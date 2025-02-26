【新華社海口2月26日】中国海南省昌江リー族自治県は最近、キワタ（木棉）の花が見頃を迎え、田畑や野原を絵画のように彩っている。多くの観光客が訪れ、春の息吹を感じながら花見を楽しんでいる。（記者/周慧敏）