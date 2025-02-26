中国長江三峡集団が福建省沖で運営する漳浦六鰲洋上風力発電所２期プロジェクト。（２０２４年６月１９日、ドローンから、福州＝新華社記者／林善伝）【新華社北京2月26日】中国自然資源部海洋戦略規画・経済司が24日に発表した海洋経済統計公報によると、中国の海洋経済は2024年、力強い発展を見せ、海洋総生産（速報値）が前年比5.9％増の10兆5438億元（1元＝約21円）と初めて10兆元を超えた。製造業の増加値（付加価