ブレントフォードでプレイするオランダ人DFセップ・ファン・デン・ベルフ（23）は、数年後リヴァプールへ復帰することを夢見ているようだ。2019年夏にPECズヴォレからリヴァプールへ加入した同選手だが、トップチームでの公式戦出場は4試合のみで、プレストン・ノースエンドやシャルケ、マインツへとレンタル移籍を繰り返し、昨夏にブレントフォードへの完全移籍を果たした。リヴァプールでは定位置を確保するまでには至らなかった