医療費の患者負担に月ごとの限度を設けた「高額療養費制度」の見直しについて、がんなどの患者団体が26日、上限額引き上げの全面凍結を求めた。政府は患者らの反発を受け、長期療養者の限度額を据え置く方針に転じたが、患者団体などは、大幅な負担増が生じるケースがあると指摘する。【図】高額療養費制度、引き上げのイメージ政府は、直近12カ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から限度額が引き下げられる「多数回該