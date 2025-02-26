東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）７号機に必要となるテロ対策施設の設置について、期限の１０月までに完了しないことが、関係者への取材でわかった。完成は２０２９年度半ばに遅れる見通しで、再稼働までに４年以上かかる可能性が出てきた。東電は２７日にも原子力規制委員会に設置の計画変更を届け出る。東電は再稼働を経営再建の柱に据えており、テロ対策の遅れで影響が出そうだ。東電福島第一原発