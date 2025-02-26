「もし結婚しなかったら、将来は女同士で楽しく暮らそうね」と、親しい女友達と約束している人もいるのではないでしょうか？実際、女同士で一緒に暮らしてみると、その快適さに驚くこともしばしば。今回は、そんな「女同士で暮らす幸せなエピソード」の中から、毎日の会話が楽しすぎるという一人の体験をご紹介します。共感し合える毎日「私たち、ずっと女同士で一緒に住んでるんですけど、毎日が本当に楽しいんですよね。気が合