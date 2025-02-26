◇明治安田J1リーグ第3節柏2―1C大阪（2025年2月26日三協フロンテア柏スタジアム）柏がホームでC大阪に2―1で逆転勝ちして、今季ホーム初白星を挙げた。就任1年目のロドリゲス監督の采配が的中。0―1の後半21分、今季初先発に抜てきしたFW垣田が、後半開始から投入したFW木下の右クロスを頭で合わせて同点に追いつくと、その8分後には木下が右足ミドルで決勝弾を決めた。今季初めて先発から外したFW細谷は後半32分から