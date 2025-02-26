¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/26¡Û¸µ³ÊÆ®²È¤ÎËâºÀÅÍ¡¢K-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎÂçµ×ÊÝÎ°Í£Áª¼ê¤ÈÄï¤Î⼤µ×ÊÝÀ¤ÍþÁª¼ê¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2024Ç¯K-1 JAPAN GROUP¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖK-1 AWARDS 2024¡×¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËâºÀÅÍ¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¼¡À¤ÂåK-1Áª¼ê¢¡ËâºÀÅÍ¡¢¼¡À¤Âå¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔÉ½¾´¼°¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¡ØK-1¡Ù¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÆÃ¤ËÂçµ×ÊÝ¡ÊÎ°Í£¡Ë¤¯¤ó