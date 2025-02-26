ahamoやirumoでも「docomoコンテンツ決済（dメニュー掲載コンテンツ）」が3月5日に利用できるように！NTTドコモは26日、料金プラン「ahamo」（ https://ahamo.com ）および「irumo」（ https://irumo.docomo.ne.jp/ ）を契約している場合でも同社が提供するポータルサイト「dメニュー」に掲載されているコンテンツサービスを購入する際の決済手段として「docomoコンテンツ決済（dメニュー掲載コンテンツ）」を2025年3月5日（水）か