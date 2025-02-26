Y!mobile向けスマホ「moto g64y 5G」がAndroid 15に！ソフトバンクは26日、携帯電話サービス「Y!mobile」向け5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「moto g64y 5G（型番：A401MO）」（Motorola Mobility製）に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年2月26日（水）より順次提供開始するとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話