身長170cmの完璧なスタイルと美貌を誇るモデルのレイカ（REIKA/26歳）が、初日の夜に発表されたモテランキングでまさかの最下位に。第一印象のランキングで1位だったレイカが脱落するという、大波乱が起きた。【映像】奇跡の9頭身美女のスゴすぎる全身姿（脱落の瞬間も）2月26日、ABEMAオリジナル新作恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』＃2が放送された。  初登場時に見せた圧倒的な華やか