ロックバンド・ONE OK ROCKの11枚目となるアルバム『DETOX』が、26日発表の「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、初登場1位を獲得。自身通算4作目のデジタルアルバム1位となりました。『DETOX』の初週ダウンロード数は0.6万ダウンロードで、今年度最高初週ダウンロード数を記録しました。アルバムには、映画『キングダム 大将軍の帰還』の主題歌『Delusion:All』などを含む11曲が収録されています。またONE OK ROCKは、