女優の森山未唯が２４日、ＳＮＳを更新。発売されたデジタル写真集「＃週プレグラジャパ」から「ゴイゴイスー！」な写真を公開した。森山といえば、ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」での人気企画「名探偵津田」に２度にわたって登場。謎をとくダイアン津田篤宏が、ガチで好意を寄せたことで話題になった。そんな「水ダウ」史上最高のマドンナが、タンクトップ姿で縁側に座り笑顔を見せるサービスショットを披露。「新しい魅力