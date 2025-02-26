◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３節ＦＣ東京３―１名古屋（２６日・味スタ）ＦＣ東京はホームで名古屋と対戦し、３―１で勝利。今季２勝目を手にした。ドイツ１部ブレーメンから加入したＭＦ佐藤恵允は、リーグ戦３試合目で初の先発出場。１得点１アシストを記録し、松橋力蔵監督の起用に応えた。まずは前半３１分。ＭＦ白井康介のスルーパスから抜け出すと、エリア左からワンタッチで右にパスを出し、ＦＷ山下敬大の１２９２日