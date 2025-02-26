◆明治安田J1リーグ第3節福岡1―2川崎（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）アビスパ福岡に加入2年目で初先発したナッシム・ベンカリファ（33）が待望の移籍後初ゴールに喜びを口にした。前半15分、秋野央樹から出された長いスルーパスに反応。相手DFラインの裏へ抜け出し、右足でニアサイドのゴール右寄りに突き刺した。昨季は脚の故障などコンディション不良が続いて2試合の途中出場にとどまり、今季も開幕戦に間に合わ