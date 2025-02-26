新生活を応援するAmazonスマイルセールは2/28から！【写真】レタスクラブ経由2024年のAmazonセールで一番売れたのは…！春も近づいてきた今日この頃、4月から新たな生活がスタートする方も多いかと思います。Amazonでは、新生活を応援する「Amazon スマイルセール新生活」が2月28日（金）9:00〜3月4日（火）23:59の5日間開催されます！スマイルセール「新生活」は2-28から普段使いの日用品はもちろん、様々なアイテムがお得になる