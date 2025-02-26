■永瀬が指でハートを描き、高橋が寄り添い見つめるシーンも 【動画】King ＆ Princeによる「HEART」ダンス King ＆ Prince公式TikTokにて3月12日に発売となるKing ＆ Princeのニューシングル「HEART」を高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）と永瀬廉がダンスする動画が公開された。 永瀬が指でハートを描き、高橋が永瀬に寄り添いその様子を見つめているところからスタート。ふたりはシン