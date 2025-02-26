2025年2月26日、劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」のメインビジュアルと最新予告映像が公開され、中国のネットユーザーから期待するコメントが寄せられている。劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」は、4月18日に日本で公開予定の劇場版シリーズの第28作目。同作では、長野県の雪山を舞台に毛利小五郎（もうりこごろう）、隻眼の刑事・大和敢助（やまとかんすけ）、その幼なじみで長野県警所属の諸伏高明（もろ