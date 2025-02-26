Image: FWC Fish and Wildlife Research Institute 75kgでもネコはネコ。肉球プニプニしたい。フロリダ州魚類・野生生物保存委員会（FWC）の発表によると、これまでに記録されたなかでもっとも重いフロリダパンサーを一時的に捕獲し、調査のためにGPS付きの首輪を装着してリリースしたそうです。記録破り、過去最大75kgのフロリダパンサー Image: FW