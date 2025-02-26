グラビアアイドルの世良ののかがこのほど、東京・秋葉原のソフマップで最新イメージDVD『nonokano』(発売中 4,620円税込 発売元:エスデジタル)の発売記念イベントを行った。DVD『nonokano』の発売記念イベントを行った世良ののか2020年に"村瀬のの"の芸名でデビューし、何度か改名した後に2024年9月に現在の芸名で再デビューを果たした世良ののか。155cmの身長にスリーサイズは上からB100・W58・H93というド迫力のIカップバストが