「明治安田Ｊ１、神戸１−１京都」（２６日、ノエビアスタジアム神戸）神戸は試合終了間際のＭＦ佐々木大樹の同点弾で追いつき、開幕から３戦連続引き分けとなった。試合後に試合を総括した吉田孝行監督（４７）は「ホームですし勝ち点３が欲しかったけど、ただしぶとく勝ち点１をとりましたし、選手たちが最後まで諦めずに戦ってくれた」と土壇場の粘りを評価した。ただ、開幕から負傷者が続出しているが、また痛いニュー