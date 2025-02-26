バーバリー ビューティ(BURBERRY BEAUTY)の2025年春コスメとして、リップスティック「バーバリー キス サテン」と「バーバリー キス マット」が登場。2025年2月26日(水)より、伊勢丹新宿店にて先行発売後、〓島屋大阪店、西武池袋本店でも発売予定だ。バーバリー ビューティのアイコンリップ「バーバリー キス」2025年に日本再上陸を果たすバーバリー ビューティより、伊勢丹新宿店での先行発売にあわせて、アイコニックなリップス