サッカー日本代表の森保一監督（５６）が、Ｊリーグにおける１０代選手の活躍を期待している。森保監督は２６日、横浜Ｍと横浜ＦＣの横浜ダービー（日産）を視察。試合後、取材に応じ、この日、ＦＣ東京の１５歳・ＭＦ北原槙が、名古屋戦でベンチ入りしたことにも言及。北原は出番がなく、この日のＪ１史上最年少出場記録更新はならなかったが、指揮官は「すごいと思いますけど、そういう若い選手がもっとＪリーグに出場してほ