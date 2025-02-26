「莫高窟の砂掃除」は何世代にもわたり甘粛省敦煌市の莫高窟で人々が共有してきた印象深い記憶だが、今では「微風と晴天」が敦煌の新常態（ニューノーマル）になった。このことは「中国の極乾燥地域」と呼ばれた敦煌における生態安全バリアの構築の一つの縮図だ。これまでに3本のグリーンベルトがほぼ構築され、防風防砂の能力が大幅に向上し、砂塵が吹き荒れる現象の発生頻度が減少した。中国新聞社が伝えた。敦煌市林業草原事務