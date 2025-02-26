◆明治安田J1リーグ第3節福岡1―2川崎（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）川崎の長谷部茂利監督（53）が、J1で開幕3連敗となった古巣アビスパ福岡にエールを送った。昨季まで5年間福岡を指揮した長谷部監督は試合後の会見で「出だしがうまくいっていないと思いますが、ここから巻き返してもらいたいなと思います」と激励した。昨季ホーム最終戦でサポーターに別れを告げてからわずか3カ月での再戦。「多少なり違和感はあ