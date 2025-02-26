◆個性的なメガネ試着でカメラ目線◆女優の鈴木保奈美がインスタグラムを更新。老眼鏡新調のために試着する写真を投稿した。個性的な青い眼鏡をかけた鈴木は「新しい老眼鏡を買う。遠くは見えるんだけどねえ」とコメント。裸眼視力は1.5であることも明かした。眼鏡を試着する鈴木保奈美（インスタグラム@honamisuzukiofficialより)ファンからは「裸眼で1.5あるなんてうらやましいです」「眼鏡すごく似合ってる」などの声が上