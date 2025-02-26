SoftBankスマホ「Redmi 12 5G A401XM」がAndroid 15に！ソフトバンクは26日、携帯電話サービス「SoftBank」向け5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Redmi 12 5G（型番：A401XM）」（Xiaomi Communications製）に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年2月26日（火）より提供開始したとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話