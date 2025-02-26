複合女子の公式練習に臨む葛西春香（左）と優奈＝トロンヘイム（共同）【トロンヘイム（ノルウェー）共同】2年に1度開催されるノルディックスキーの世界選手権は26日、ノルウェーのトロンヘイムで開幕。複合女子個人ノーマルヒルの飛躍練習では、前回3位の葛西春香と双子の姉、優奈（ともに早大）が90メートルを越える飛躍を連発。畔上沙那（岐阜日野自動車）と海沼優月（秋田・鹿角高）も調整した。ジャンプ女子は高梨沙羅（