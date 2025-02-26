【J1第3節】(ベススタ)福岡 1-2(前半1-1)川崎F<得点者>[福]ナッシム・ベン・カリファ(15分)[川]家長昭博(42分)、エリソン(85分)<警告>[福]安藤智哉(82分)、藤本一輝(90分+5)[川]高井幸大(24分)、橘田健人(33分)、マルシーニョ(78分)観衆:7,106人主審:木村博之