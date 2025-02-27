【J1第3節】(Gスタ)町田 0-1(前半0-1)東京V<得点者>[東]齋藤功佑(13分)<警告>[町]西村拓真(33分)、ナ・サンホ(54分)、相馬勇紀(78分)[東]山田剛綺(18分)、谷口栄斗(90分+3)観衆:6,825人主審:ネイサン・フェルボーメン