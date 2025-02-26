[2.26 J1第3節 神戸 1-1 京都 ノエスタ]J1リーグは26日、第3節を各地で開催し、ノエビアスタジアム神戸ではヴィッセル神戸と京都サンガF.C.が対戦し、1-1で引き分けた。開幕2戦2分けの神戸は22日の第2節名古屋戦(△2-2)から先発2人を入れ替え、MF飯野七聖、DF松田陸らを先発起用。一方、アウェーの京都は第2節浦和戦(△1-1)から先発の変更はなく、同試合と同じ11人がスターティングメンバーに名を連ねた。前半13分に試合を動