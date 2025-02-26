【J1第3節】(三協F柏)柏 2-1(前半0-1)C大阪<得点者>[柏]垣田裕暉(66分)、木下康介(74分)[C]北野颯太(13分)<警告>[柏]原田亘(36分)、ジエゴ(88分)[C]奥埜博亮(90分)観衆:8,946人主審:上田益也