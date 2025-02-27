【J1第3節】(日産ス)横浜FM 0-0(前半0-0)横浜FC<警告>[M]ヤン・マテウス(73分)、ジャン・クルード(85分)[C]駒井善成(23分)、福森晃斗(49分)観衆:17,115人主審:荒木友輔├横浜ダービーは史上初のスコアレスドロー…未勝利続く横浜FMは攻撃停滞で開幕3戦1得点└横浜FCがダービーに関して注意喚起「許される行為ではありません。絶対にやめてください」