[2.26 J1第3節 横浜FM 0-0 横浜FC 日産ス]J1リーグは26日、第3節を各地で行い、横浜F・マリノスと横浜FCは0-0で引き分けた。史上初のスコアレスドローで、横浜FMはリーグワーストタイの今季3戦1得点で未勝利(2分1敗)が継続。横浜FCは昇格1年目で勝率五分(1勝1分1敗)と上々のスタートを切っている。平日ナイトゲームの横浜ダービー。横浜FMは前節・広島戦から中2日とあり、4-4-2のシステムを継続して先発4人を入れ替え、MF鈴木