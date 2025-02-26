[2.26 J1第3節 清水 1-1 広島 アイスタ]J1リーグは26日、第3節を各地で行い、共に開幕2連勝していた清水エスパルスとサンフレッチェ広島は1-1で引き分けた。昨季J2王者の清水は昇格1年目で2勝1分無敗の快進撃。大型補強はMFマテウス・ブエノのみで、昨季の中心選手がそのまま主力を担う形でJ1リーグ2位の広島を大いに苦しめた。平日ナイトゲームに行われた2連勝同士の直接対決。清水は前節・新潟戦(◯2-0)から2人を入れ替え、