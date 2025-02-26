■AFC U20アジアカップ準決勝U-20日本代表 0−2 U-20オーストラリア代表（26日、中国・深圳）U-20日本代表は26日、AFC U20アジアカップ準決勝でU-20オーストラリア代表と対戦し、0ー2で敗退、初優勝を果たした2016年以来の決勝進出とはいかなかった。U-20日本代表のスタメンはGKは後藤亘（18、FC東京）、DFは喜多壱也（19、京都サンガ）、耼原陸人（20、明治大学）、布施克真（17、日本大学藤沢高校）、土屋櫂大（