「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスは、2025年春に“春らしい絶景エンターテインメント”を開催！昼は、花々が咲き誇る花の大絶景と「ミッフィー」の新パレ―ド、夜は花火と噴水が織りなす新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が新たな春のイベントとして公演されます。今回は、そんな“春のハウステンボス”で楽しめるガーデンバーを紹介していきます。 “春のハウステンボス202